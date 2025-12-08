Предлагаемая зарплата в Челябинской области выросла на 16%

В Челябинской области в ноябре медианная предлагаемая зарплата составила 70 тыс. руб. С начала года жалованье выросло на 16%, сообщает Hh.ru.

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область находится на втором месте по динамике роста зарплат. Сильнее всего жалованье увеличилось только в Ямало-Ненецком округе — на 19%, до 118,7 тыс. руб. Еще на 16% предлагаемая зарплата выросла в Курганской области, до 70,3 тыс. руб.

При этом по величине жалованья Челябинская область заняла последнее место среди субъектов УрФО. В топ-3 вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский (92,3 тыс. руб.) автономные округа, а также Свердловская область (77,2 тыс. руб.).

Виталина Ярховска