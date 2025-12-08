Беспилотники повредили жилые дома в Волгограде, жильцов разместили в школе

В Волгограде украинский беспилотник упал на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что инцидент произошел рядом с домами №12 и 13. На место сразу прибыли пожарные, медики и муниципальные службы. Все службы работают в усиленном режиме, но, по предварительным данным, пострадавших нет.

Для жителей многоквартирных домов открыт пункт временного размещения на территории школы №3. Муниципальное автотранспортное предприятие предоставило автобусы для эвакуации жильцов. В пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание.

Министерство обороны России сообщило, что ночью средствами ПВО в различных регионах страны были уничтожены 67 украинских беспилотников. В Волгоградской области сбиты девять БПЛА.

Никита Маркелов