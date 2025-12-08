Предприятие школьного питания в Кызыле оказалось в финансовом кризисе

Мэрия Кызыла подготовит план по «реанимированию» принадлежащего городским властям ООО «Школьник», которое занимается организацией питания в учебных учреждениях. Об этом говорится в сообщении городской администрации по итогам встречи ее представителей с работниками предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Поиск путей вывода предприятия из сложившегося положения потребует проведения детального анализа, при этом основной акцент будет сделан на выявление потенциальных возможностей предприятия на заработок»,— отмечается в сообщении.

По данным мэрии, «Школьник», в котором трудоустроено более 110 человек, попал в тяжелое финансовое положение в связи с падением конкурентоспособности. В ряде школ право на питание учеников и сотрудников получили частные предприниматели.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «Школьник» является департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений мэрии. В 2024 году предприятие получило убыток в 3,1 млн руб.

Валерий Лавский