Челябинская область вошла в топ-30 регионов по доступности покупки автомобиля

В Челябинской области каждая пятая семья (20%) может позволить себе приобрести и содержать недорогой новый автомобиль (до 1,3 млн руб.) в кредит в 2025 году. Среди регионов субъект находится на 27 месте по этому показателю, следует из рейтинга «РИА Новости».

Среднюю по стоимости машину (2,9 млн руб.) с помощью займа на Южном Урале могут купить 4,6% семей. За год регион поднялся на четыре позиции в списке. Тогда позволить себе взять кредит на недорогой автомобиль стоимостью 1,2 млн руб. могли 16% семей, среднюю по цене машину (2,9 млн руб.) — 3,9%.

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий (купить недорогой автомобиль могут 57,8% семей; средний по цене — 29,1%), Чукотский (49,4%; 25,2%) автономные округа и Магаданская область (44,8%; 20,2%). В конце списка оказались республики Ингушетия (1,9%; 0,6%), Чеченская (2,3%; 0,7%) и Дагестан (3,7%; 0,9%).

Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке займа три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета — на прочие расходы.

Виталина Ярховска