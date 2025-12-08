Венгрия пообещала блокировать запрет ЕС на импорт нефти и газа из России

Венгрия и Словакия объявили о намерении подать иск в Европейский суд с требованием отменить план ЕС по полному отказу от российских энергоносителей (RePowerEU). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Этот запрет сделал бы невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и привел бы к резкому росту цен»,— написал господин Сийярто в соцсети X.

Глава МИД Венгрии назвал постановление «юридическим мошенничеством» из-за того, что оно требует единогласного одобрения.

Обе страны получают российские нефть и газ по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». 3 декабря Совет и парламент ЕС предварительно согласовали регламент, вводящий поэтапный запрет на импорт российского газа: на СПГ — с конца 2026 года, на трубопроводный газ — с осени 2027 года. Окончательное решение должно быть принято на заседании Европейского совета 18 декабря.