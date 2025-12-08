На горячую линию с главой Ульяновской области прислали около трех тысяч вопросов
На прямую линию с главой Ульяновской области Алексеем Русских, которая прошла 3 декабря, поступило около 3 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: пресс-служба президента РФ
В ходе эфира губернатор ответил на часть вопросов. Остальные просьбы поручено проработать.
Все поступившие обращения были отсортированы по тематическим блокам и переданы в профильные ведомства для дальнейшего рассмотрения.