В Ростовской области под колесами Ford Focus погиб пешеход
В селе Чалтырь Мясниковского района, на ул. Красноармейской, 37-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 55-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, водитель допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения транспортных средств в неустановленном месте вне зоны видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход погиб на месте.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.