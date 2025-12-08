В Ростовской области под колесами Ford Focus погиб пешеход

В селе Чалтырь Мясниковского района, на ул. Красноармейской, 37-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 55-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения транспортных средств в неустановленном месте вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн