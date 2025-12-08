На Дону обесточены три населенных пункта из-за повреждения ЛЭП БПЛА
Из-за повреждения ЛЭП во время атаки беспилотников в Чертковском районе три населенных пункта — село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь
«В селе электроснабжение оперативно восстановлено ночью. Работы на линиях в хуторах начнутся в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома»,— отметил глава региона.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», минувшей ночью атака БПЛА была отражены в вБоковском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, никто из людей не пострадал.