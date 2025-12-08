Здание бывшего котлотурбинного института реконструируют в Петербурге под БЦ
На Политехнической улице в ходе реконструкции здания бывшего НПО «Центральный котлотурбинный институт им. И.И. Ползунова» возведут бизнес-центр. Проект строительства на рынок вывела ГК «Трест», пишет «Деловой Петербург».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Площадь здания бывшего котлотурбинного института составляет 6000 кв. м. Его выставили на продажу за 1,1 млрд рублей. Объект реконструируют в рамках первой очереди реализации проекта на Политехнической улице, 24, литера Б.
На соседнем участке предусмотрено строительство бизнес-центра класса B+ площадью 55 тыс. кв. м. В здании также разместится сопутствующая коммерческая инфраструктура.
«Это уникальная локация с высокой концентрацией учебных заведений, НИИ и технологических компаний. Это создает естественный спрос на офисы для R&D–центров, инженерных бюро, стартапов, офисов продаж высокотехнологичных компаний»,— считает руководитель проектов в департаменте по работе с офисными помещениями IBC Real Estate в Петербурге Максим Мартынов.