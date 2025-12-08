СКР организовал проверку после аварии на ТЭЦ в Ангарске

После аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске следственное управление СКР по Иркутской области организовало проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне. В результате аварии из строя вышел второй котел ТЭЦ-9, из-за чего температура батарей в жилых домах и социальных объектах снизилась. Ранее глава региона Игорь Кобзев сообщил, что параметры теплоносителя были понижены в 1,5 тыс. домов. По его словам, аварийные службы подключили резервный котел. Планируется ввести еще два котла к 9 декабря, когда ожидается похолодание. На территории округа объявлен режим ЧС, ремонт на ТЭЦ планируется завершить до 11 декабря.

По данным Иркутского УГМС, в ближайшие дни температура воздуха опустится в Приангарье до минус 26–30 градусов.

Александра Стрелкова