Первый зампрокурора края пойдет на повышение

Старший советник юстиции Максим Филиппов может возглавить прокуратуру одного из регионов, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Сейчас господин Филиппов проходит службу в должности первого заместителя прокурора Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

В органах прокуратуры Максим Филиппов работает с 2002 года. В разное время он был следователем, прокурором района, замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Коми, прокурором Сыктывкара. На текущую должность господин Филиппов был назначен в 2021 году.