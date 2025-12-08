Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первый зампрокурора края пойдет на повышение

Старший советник юстиции Максим Филиппов может возглавить прокуратуру одного из регионов, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Сейчас господин Филиппов проходит службу в должности первого заместителя прокурора Пермского края. 

Фото: прокуратура Пермского края

В органах прокуратуры Максим Филиппов работает с 2002 года. В разное время он был следователем, прокурором района, замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Коми, прокурором Сыктывкара. На текущую должность господин Филиппов был назначен в 2021 году.