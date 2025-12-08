В Екатеринбурге задержали авиарейсы в Египет

Несколько авиарейсов в Египет, а также два в Москву и Узбекистан задерживаются на отправление из Екатеринбурга, следует из расписания на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Фото: Юрий Ломакин

С 8:35 7 декабря задерживается рейс в Египет UJ-724 авиакомпании Almasria Universal Airlines — он должен был отправиться в Хургаду через Каир. Вылет отложен на понедельник в 9:30. Кроме того, с 5:15 на 18:15 перенесен рейс UJ-722 в Шарм-эш-Шейх.

Наблюдаются задержки еще двух рейсов: в Москву — рейс «Уральских авиалиний» U6-262 должен был вылететь в Домодедово в 8:15, но отправится в 9:20. Отправление самолета в Наманган в Узбекистане компании Uzbekistan Airways (HY-9830) задерживается до 13:00 — он должен был вылететь на час раньше.

Ирина Пичурина