Депутата в Новосибирской области осудят за кражу газа на 2,3 млн рублей

Искитимский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении депутата горсовета Искитима Виталия Пустонина. Ему вменяют в вину кражу (ч. 3, ч. 4 ст. 158 УК РФ) и коммерческий подкуп (ч. 4 ст. 204). Также в суд направлено уголовное дело начальника районной службы газоснабжения, обвиняемого в краже (ч. 3 ст. 158) и получении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204), сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, депутат в своем домовладении в Искитиме самовольно подключился к газопроводу, проложенному вдоль его земельного участка. Газ он использовал для обогрева двух нежилых помещений площадью 685 кв. м и 290 кв. м. Для подключения одного из зданий, считают следователи, фигурант дела привлек начальника районной службы газоснабжения. За это он передал ему вознаграждение в размере 1,2 млн руб.

Ущерб ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» правоохранители оценили в 2,3 млн руб. Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела в отношении Виталия Пустонина стало известно в феврале этого года.

Александра Стрелкова