Суд в Приамурье взыскал с организаторов интернет-казино 45 млн рублей

Городской суд Благовещенска удовлетворил иск прокуратуры Амурской области о взыскании с двоих местных жителей в бюджет РФ более 45 млн руб., сообщила Генпрокуратура.

Как установила прокуратура, фигуранты создали сетевой игорный дом, на чем нелегально заработали такую сумму. Оба признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети Интернет группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Надзорный орган контролирует фактическое исполнение решения суда, указано в сообщении.

Эрнест Филипповский