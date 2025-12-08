Здание клиники в Северо-Курильске повреждено из-за землетрясения

В Тихом океане вблизи Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 76 км к юго-востоку от города Северо-Курильск (остров Парамушир) на глубине 63 км ниже морского дна.

Жители города ощутили подземный толчок как четырехбалльный. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

В здании Северо-Курильской центральной районной больницы из-за подземных толчков прорвало отопительную трубу, сообщила прокуратура Сахалинской области. На фотографиях, которые публикует ведомство, видны разрушения внутри больницы.

