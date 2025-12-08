«Хамас» готов обсудить «заморозку или сдачу» своего оружия

Палестинское движение «Хамас» заявило о готовности к обсуждению «заморозки или сдачи» своего арсенала в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом заявил член политбюро группировки Бассем Наим в интервью Associated Press.

«Мы открыты для всеобъемлющего подхода, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Мы можем говорить о замораживании арсенала при условии гарантий со стороны палестинцев не использовать его в период перемирия»,— сказал господин Наим.

Бассем Наим подчеркнул, что «Хамас» сохраняет «право на сопротивление», но готов сложить оружие в рамках процесса, ведущего к созданию палестинского государства. Ранее представители группировки заявляли о готовности передать оружие под контроль Палестинской администрации.

Предложение может стать формулой для решения вопроса о разоружении «Хамаса», отмечает Associated Press. 4 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что процесс движется в правильном направлении и вторая фаза урегулирования конфликта начнется «довольно скоро».