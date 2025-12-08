Сталлоне сравнил Трампа с первым президентом США Джорджем Вашингтоном

Американский актер Сильвестр Сталлоне назвал президента США Дональда Трампа исторической фигурой, сравнимой с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном. Об этом он сказал на церемонии вручения премии Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Накануне господин Трамп вручил Сильвестру Сталлоне премию Кеннеди-центра.

Как передает CBS News, на вопрос журналистов, является ли Дональд Трамп «вторым Джорджем Вашингтоном», господин Сталлоне ответил: «Да, считаю». Он также сказал, что вице-президент Джей Ди Вэнс «без всякого сомнения» может стать достойным преемником президента.

7 декабря Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома вручил Сильвестру Сталлоне премию Кеннеди-центра 2025 года, которая присуждается за вклад в развитие американской культуры. Награду также получили исполнители Глория Гейнор и Джордж Стрейт, рок-группа Kiss и актер Майкл Кроуфорд.