Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор экс-начальнику НИИ ФСИН России генерал-майору Андрею Быкову в части, касающейся конфискации имущества. Дело направлено на новое рассмотрение в Головинский районный суд Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщают собеседник агентства, суд первой инстанции не решил вопрос об изъятии ценностей, приобретенных на средства от взяток. Согласно закону, за коррупционные преступления у осужденных может быть конфисковано имущество, купленное на незаконные доходы.

В декабре 2023 года Быкова признали виновным по нескольким эпизодам получения взяток, злоупотребления полномочиями и незаконного хранения оружия.

Следствие установило, что с 2018 по 2021 год он организовал схему незаконных выплат сотрудникам института, которые формально числились вольнонаемными, но фактически продолжали работать на основных должностях. За допуск к комиссии, определявшей размер премий, сотрудники платили Быкову взятки. Общий ущерб НИИ ФСИН составил более 40 млн руб.