Мизулина: каждый второй ребенок после блокировки платформ хочет уехать из России

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что после решения Роскомнадзора о блокировке Roblox и других платформ «каждый второй ребенок» пишет о желании покинуть Россию.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

«Я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России»,— написала госпожа Мизулина в Telegram-канале.

Роскомнадзор заблокировал доступ к игровой платформе Roblox в России 3 декабря, на следующий день — к сервису видеосвязи FaceTime и мессенджеру для обмена фотографиями Snapchat. Екатерина Мизулина писала, что к ней поступили «десятки тысяч» комментариев и писем по поводу блокировок платформ.