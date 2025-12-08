Трамп: Россия и народ Украины поддерживают мирный план США

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти России и жители Украины должны поддержать предложенный Вашингтоном мирный план. Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, с условиями возможного соглашения пока не ознакомился.

«Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план,— "Ъ"). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится. Но он не прочитал его»,— сказал господин Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

По словам президента США, Вашингтон продолжает обсуждать мирный план и с российской, и с украинской сторонами. Он вновь добавил, что ожидал более быстрого и простого процесса урегулирования.

2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. После этого американские переговорщики провели несколько встреч с украинскими чиновниками. 6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор Владимира Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.