В Чехии произошла крупнейшая за 40 лет вспышка гепатита А

В Чехии зарегистрирована самая крупная вспышка гепатита А с 1979 года, в результате которой с начала 2025 года погибли 32 человека. Всего заразились почти 3 тыс. человек, что в 20 раз превышает показатели 2024 года, пишет Tagesschau.

«Мы находимся на той стадии эпидемии, когда число случаев заболевания продолжает расти. Мы еще не достигли пика»,— сказала эпидемиолог Государственного института здравоохранения Катержина Фабианова.

Как уточнила госпожа Фабианова, рост заболеваемости начался весной. Сначала среди заразившихся были в основном бездомные, после чего гепатит А стал распространяться среди всех социальных групп. Инкубационный период вируса длится до 50 дней, из-за чего пик может прийтись на январь.

Как уточняет Tagesschau, Чехия столкнулась с острым дефицитом вакцин. Новые поставки ожидаются не ранее декабря. Телеканал уточняет, что вспышка гепатита А наблюдается и в соседней Австрии.