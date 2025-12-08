G1: вооруженные преступники украли 8 гравюр Матисса из библиотеки Сан-Паулу

В Сан-Паулу двое вооруженных преступников утром в воскресенье ворвались в муниципальную библиотеку имени Марио де Андраде, расположенную в центре города, и похитили ценные произведения искусства. По информации новостного портала G1, среди украденного — восемь гравюр французского художника Анри Матисса и пять гравюр бразильского мастера Кандиду Портинари.

Все похищенные работы входили в состав временной выставки «От книги к музею», проводимой в партнерстве с Музеем современного искусства Сан-Паулу. Несмотря на наличие системы видеонаблюдения и страховки на экспонаты, преступникам удалось унести произведения.

По данным правоохранительных органов, расследование продолжается, а материалы, способные помочь в раскрытии преступления, находятся у следствия. Мэр Сан-Паулу Рикардо Нуньес заявил, что с помощью записи с камер наблюдения удалось установить личности злоумышленников. Подробностей о задержаниях пока не сообщается.