Московский аэропорт Внуково приостановил работу

В московском аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Через несколько минут работу приостановил аэропорт Пскова.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Калуги. Вечером 7 декабря работу приостанавливал аэропорт Сочи.

В ночь на 8 декабря власти Рязанской, Тульской, Ивановской, Самарской областей и некоторых других регионов предупреждали об угрозе атаки БПЛА. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали среди жилых домов в Волгограде.