Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в социальной сети Х, что «крупнейшие дипломаты ЕС в панике». Его заявление стало ответом на публикацию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в социальной сети опубликовал опрос с вариантами — капитулировать либо сделать Европу снова великой. В сообщении польский министр обвинил Кирилла Дмитриева и американского предпринимателя Илона Маска в якобы стремлении разделить и эксплуатировать Европу.

Кирилл Дмитриев также призвал Европейский союз решить свои внутренние проблемы — бесконтрольную миграцию, рост преступности, мучительные цены на энергоносители, деиндустриализацию, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. «Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!»,— заявил он.

Ранее глава РФПИ выразил солидарность с высказыванием Илона Маска о том, что европейская цивилизация движется как лунатик к своему исчезновению. Он также поддержал критику Маска в адрес Евросоюза, который был охарактеризован как «бюрократический монстр».