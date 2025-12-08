Число коррупционных преступлений в России с начала года выросло на 12,4%

За первые десять месяцев 2025 года в России зарегистрировано 38,5 тыс. коррупционных преступлений, что на 12,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Данные, на которые обратила внимание газета «Ведомости», опубликованы в отчете Главного информационно-аналитического центра МВД.

Наибольшее количество зарегистрированных коррупционных преступлений связаны со взяточничеством (23,4 тыс. эпизодов). Из них 7,7 тыс. касаются получения взятки, 7,6 тыс. — дачи взятки, 2,9 тыс. — посредничества. За десять месяцев число дел по статье о даче взяток увеличилось на 29,2%, о посредничестве — на 26,3%, о получении — на 11,6%.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают увеличение показателей с активизацией силовых структур. Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов указал, что в современной практике во время расследования каждый эпизод может оформляться как отдельное уголовное дело о коррупции.