Эйсмонт: участие сыновей Лукашенко во встрече в Омане было знаком уважения

Участие сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом было знаком особого уважения, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«У них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента»,— сказала госпожа Эйсмонт (цитата по БЕЛТА). По ее словам, присутствие членов семьи «действительно очень помогает» и «дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений».

Пресс-секретарь президента Белоруссии добавила, что на Ближнем Востоке «привыкли работать в тишине». Поэтому, по ее словам, в визите Александра Лукашенко вместе с сыновьями «не нужно искать никаких скрытых смыслов».

26 ноября президент Белоруссии начал международное турне, во время которого дважды прилетал в Оман, а также посещал Киргизию, Мьянму и Алжир. На фотографиях со встречи с султаном Омана господин Лукашенко стоит вместе с сыновьями Виктором и Николаем.