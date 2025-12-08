Welt: Мерц подписал сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес

Канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подписал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в свой адрес в интернете. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на полученные документы.

Как передает издание, для поиска оскорблений в свой адрес господин Мерц пользовался услугами агентства So Done, которое отслеживает негативные высказывания в сети для политиков. Агентство самостоятельно подает иски, получая 50% от суммы выплаченных штрафов.

Среди поводов для обращений в правоохранительные органы были фразы «маленький нацист» и «грязный пьяница» в адрес политика. В некоторых случаях полиция приходила с обысками домой к подозреваемым. Позднее суд признал проведение обысков по подобным делам незаконным.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что к февралю 2025 года полиция и прокуратура обработали более 170 заявлений. Там уточнили, что Фридрих Мерц не подавал заявления лично , но и не возражал против возбуждения уголовных дел. Как добавила пресс-служба, все полученные деньги господин Мерц перечислил на социальные нужды своего округа.