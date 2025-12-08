Аэропорты Саратова и Пензы приостановили работу

В аэропортах Саратова и Пензы введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда и Тамбова. Ранее примерно на 25 минут работу приостанавливал аэропорт Сочи.

Власти Пензенской и Воронежской областей предупреждали об угрозе атаки БПЛА. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в Волгограде обломки БПЛА упали в районе жилых домов.