Гурманские будни

Скажите «мюр»

Рыбный ресторан Mur занимает несколько уровней. Интерьер первого этажа выдержан в стиле интеллектуального минимализма с оттенками ретро, морскими деталями и камерной атмосферой, задающей настрой на вдумчивые гастрономические ужины. Здесь же расположена барная зона с современными металлическими стульями, чистыми линиями отделки и встроенной витриной с напитками. Балкон второго уровня, отделанный деревом, с кремовыми диванами и арочными конструкциями более приватен и уединен — он словно парит над основным залом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 7

Меню Mur составлено Артемом Чудненко (Sight, Soma) и в основном состоит из рыбных блюд с авторским подходом, в которых много соусов, специй и неожиданных вкусовых сочетаний — это гастрономический почерк шефа. В меню выделен отдельный раздел «Ледник», где представлены несколько видов устриц, морские ежи, икра и крабы. Все можно заказать как в чистом виде, так и с авторскими соусами и подачами: ежа подают с северной креветкой и муссом из пармезана, икру — с картофелем фри и сметаной, краба — с соусами на выбор. На закуску предлагают пышки с чернилами черной каракатицы, соусом из черного лука и черной икрой. Тартар из тунца подается в «корпусе» из томата конкассе на подушке из мусса из смеси разных перцев. Особое внимание уделено оливье (блюду, актуальному в это время года), которое подается с чуть островатым благодаря добавлению чили майонезом под шапкой тартара на основе сладкой красной креветки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лобстер Икра осетра с картошкой фри и луковой сметаной Сашими Рыба целиком тартар с трюфельным шисо, лаймом и перцами шичими Тартар из говядины с чёрной икрой, маринованными шиитаке и устричным майонезом Маринованные сардины с пряным изюмом, взбитым маслом с мисо и багетом Террин из айвы с мороженым из водорослей, чёрной икрой и скрамблом из матчи Биск с раком, масляной рыбой, форелью и кальмаром Икра щуки с картошкой фри и луковой сметаной Коктейль Ocean’s breath Коктейльная карта «Голос океана» Следующая фотография 1 / 11 Лобстер Икра осетра с картошкой фри и луковой сметаной Сашими Рыба целиком тартар с трюфельным шисо, лаймом и перцами шичими Тартар из говядины с чёрной икрой, маринованными шиитаке и устричным майонезом Маринованные сардины с пряным изюмом, взбитым маслом с мисо и багетом Террин из айвы с мороженым из водорослей, чёрной икрой и скрамблом из матчи Биск с раком, масляной рыбой, форелью и кальмаром Икра щуки с картошкой фри и луковой сметаной Коктейль Ocean’s breath Коктейльная карта «Голос океана»

Горячие блюда включают пельмени с начинкой из тигровой креветки и угря, поданных с муссом из того же угря на сливочной основе; суп-биск с форелью, раком, масляной рыбой и кальмаром; небольшой круглый пирог с форелью и масляной рыбой, политый пряным соусом на основе рыбного бульона с чили и чесноком; архитектурно оформленное блюдо с осьминогом на картофельном гратене с соусом ромеско. Для любителей свежей рыбы предусмотрена ледяная витрина, откуда можно заказать рыбу целиком или сашими. На десерт — мороженое со вкусом конфет «Рот Фронт» и авторская версия десерта «Павлова» с кремом из лемонграсса и сорбетом из юдзу.

Столярный переулок, дом 3/16 Ежедневно, с 18:00 до 0:00

Новое видение «Щелкунчика»

Гастротеатр Krasota совместно с Martini презентовали гастрономический спектакль «Щелкунчик», который представляет собой слияние кулинарного искусства и мультимедийной театральной постановки. Классическая сказка превращается в гастрономическое путешествие, позволяющее зрителю насладиться визуальным рядом и гастрономическим меню от Ликариона Солнцева (White Rabbit Family).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Организаторы переосмысливают классические балетные мотивы через призму современной кухни: каждый акт сопровождается дегустацией специально разработанных блюд и напитков на тему предстоящих новогодних праздников. В меню — красная икра с освежающим соусом юдзу, морские ежи под шубой, четко отсылающие к вкусовой комбинации любимого блюда российского застолья «селедка под шубой», кулебяка и котлета по-гусарски. Это поиск новых форм презентации как новой русской кухни, так и классических произведений в новом формате.

Спектакли в гастротеатре Krasota проходят с 1 декабря по 15 января. Романов переулок, дом 2, строение 1

День рождения Sage

Ресторан Sage 12 декабря отметит четвертый день рождения. Под руководством шеф-повара Дмитрия Голенина проект продолжает развивать концепцию простоты, качества и стремления к совершенству, что принесло заведению множество профессиональных наград и популярность среди гостей. Празднование пройдет в формате камерного ужина. В числе приглашенных шефов: Саша Пименов («Брод», Санкт-Петербург), Игорь Арсенов (Culta, Екатеринбург), Ахмед Охунов (Balt, Зеленоградск), Андрей Аникиев (roomi, Архангельск), Дарья Шмарова (Москва). Вместо классической подачи гостей ждет меню с блюдами на компанию — как на семейных встречах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Вечер откроют три amuse-bouche от Пименова: фаршированное яйцо с анчоусами, пампушки с горчично-сливочным маслом и сыр страккино с цитрусовыми. Далее — салаты от Голенина и Арсенова, объединяющие локальные продукты с современными техниками. Холодные закуски — мясной террин и скумбрия холодного копчения с яблоком и огурцом. Горячие блюда — маринованное сердце пятнистого оленя от Охунова и артишоки с пармской ветчиной от Голенина. Основное меню представят Аникиев и Охунов: филе судака с необычными гарнирами и фермерская утка с пряной ячневой кашей. Завершит вечер десерт от кондитера Дарьи Шмаровой — яблочный сорбет и классический медовик.

Стоимость ужина без винного сопровождения — 10 тыс. руб. 1-я Тверская-Ямская улица, дом 21 Начало в 19:00

Ольга Карпова