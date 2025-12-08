Президент Бенина заявил о подавлении военного переворота

Президент Бенина Патрис Талон заявил, что путч в стране подавлен. По его словам, в результате столкновений есть погибшие и пленные. Господин Талон также пообещал, что «акт предательства не останется безнаказанным».

Как передает Reuters, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) ранее осудило попытку военного переворота в Бенине и решило развернуть свои резервные силы в стране.

Утром 7 декабря группа военнослужащих объявила об отстранении Патриса Талона от должности президента Бенина. Они также заявили о роспуске всех органов власти. Военнослужащие захватили государственное телевидение и сообщили о закрытии границ. Позднее республиканская гвардия задержала нескольких военнослужащих, которые попытались совершить госпереворот.

Reuters уточняет, что в 2026 году истекает срок президентских полномочий Патриса Талона. В апреле должны пройти выборы. При этом в ноябре власти приняли новую конституцию, которая продлевает срок полномочий президента с пяти до семи лет.