За пять часов над территорией России сбиты 17 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 18:00 мск до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 17 беспилотников.

Как уточнило ведомство, семь БПЛА сбиты над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями, по одному — над Брянской областью и акваторией Черного моря.

Росавиация сообщала, что вечером 7 декабря аэропорт Сочи примерно на 25 минут приостанавливал работу. Позднее ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропортах Волгограда и Тамбова. Власти Сочи и Воронежской области сообщали об угрозе атаки БПЛА.