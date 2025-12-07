Сын Трампа допустил, что его отец может выйти из мирного процесса на Украине

Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что американский президент может выйти из процесса мирного урегулирования на Украине. Об этом он сказал на форуме в Дохе, передает Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп-младший

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Думаю, может. Что хорошо в моем отце, а что уникально в нем, так это то, что ты не знаешь, что он собирается делать. Он непредсказуем»,— сказал господин Трамп-младший. Он отметил, что вопрос российско-украинского конфликта не является для США самым приоритетным. Куда более «явной и реальной опасностью для США» сын американского президента назвал наркокартели.

В конце ноября Axios опубликовал первый вариант мирного плана президента Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине. Тогда глава Белого дома заявлял, что мирная сделка «очень близка». До этого он неоднократно говорил, что урегулирование российско-украинского конфликта оказалось сложнее, чем он думал.

4 декабря Владимир Путин заявлял о «неподдельной искренности» американского коллеги в его желании завершить боевые действия. Он отметил, что господин Трамп в политике руководствуется своими интересами, а Россия — своими.