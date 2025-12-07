В Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил в своем Telegram-канале, что на курорте объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В сообщении отмечается, что задействованные подразделения и средства безопасности приведены в полную готовность для отражения возможного удара.

Администрация рекомендует находящимся на территории гражданам сохранять спокойствие, избегать нахождения у окон и перейти в безопасные помещения. Власти подчеркивают необходимость следовать указанным мерам предосторожности до получения дальнейших инструкций.

Оперативные службы продолжают наблюдение за ситуацией и обеспечивают контроль обстановки.

По данным официальных структур, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территориями Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской и Астраханской областей, Республики Крым и Чеченской Республики.

Мария Удовик