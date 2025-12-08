Понабрали троечников

Основная масса российских инженеров учится в вузах с низкими требованиями к абитуриентам, следует из доклада Высшей школы экономики. Так, только 5,4% выпускников инженерных направлений окончили вуз со средним баллом приема выше 80 за один экзамен ЕГЭ. Высокое расслоение входных требований приводит к более чем двукратному разрыву в зарплатах обученных специалистов и создает дефицит компетенций при формальном наличии работников на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инженерное образование в РФ сильно варьируется по качеству, что приводит почти к двукратному разрыву в зарплатах выпускников профильных вузов, следует из доклада Высшей школы экономики «Выпускники инженерных специальностей. "Сопротивление материалов" на российском рынке труда». В основе исследования — административные данные «Мониторинга трудоустройства выпускников», проекта Минтруда и Роструда, в ходе которого эксперты собирают микроданные по всем выпускникам всех направлений подготовки высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в области инженерного дела, технологий и технических наук.

Как следует из данных анализа, инженерные направления подготовки стабильно занимают внушительную долю российского образовательного рынка. Всего с 2018 по 2024 год на программы высшего образования в области инженерного дела, технологий и технических наук пришлось 27,9% всех выпускников. При этом если в выпуске 2018 года инженерные направления подготовки окончили 26,2% выпускников, то к 2024 году показатель достиг почти 29%. Массовость подготовки в инженерных науках сопровождается невысокой долей платного приема — 33,1% против средних для всех направлений подготовки 52,9%.

Самыми массовыми инженерными специальностями бакалавриата и магистратуры являются «строительство» (12,6% в бакалавриате и 13,4% в магистратуре), «электроэнергетика и электротехника» (8,2% и 7,1%) и «информатика и вычислительная техника» (5,2% и 5,9%). В разрезе субъектов РФ основными поставщиками инженеров на рынок труда являются Москва (17,1% всего выпуска в стране), Санкт-Петербург (9,8%) и Татарстан (5%) — наиболее развитые регионы с сильными вузами, в том числе технического профиля, где сконцентрировано 40% передовых инженерных школ, сформированных после 2022 года.

Хотя инженерное образование почти полностью реализуется в государственных вузах (гораздо чаще, чем в других направлениях подготовки), уровень селективности в них низок. «Инженерное дело» — вторая после «сельского хозяйства» специализация по доле выпускников в неселективных вузах со средним баллом приема до 59 включительно за один экзамен (10,4%) и вторая после «образования и педагогических наук» специализация по доле выпускников вузов с селективностью ниже среднего (50%). При этом только 5,4% выпускников инженерных направлений окончили высокоселективные вузы со средним баллом приема на бюджетные и коммерческие места выше 80 за один экзамен.

Востребованность же выпускников инженерных программ высока — уровень их трудоустройства в первый год после выпуска составил 82,8% при средних 78,4%. В среднем в первый год они получают 94,9 тыс. руб., что на 31% выше среднего показателя для других выпускников. При этом внутри группы специальностей зарплаты сильно варьируются — от 140–150 тыс. руб. для закончивших направления подготовки, связанные с аэронавигацией и информационной безопасностью, до 53 тыс. руб. у выпускников, специализирующихся на технологиях легкой промышленности.

«Мы действительно видим серьезную неоднородность подготовки абитуриентов инженерных направлений по стране. И начинается эта проблема задолго до вуза — в том числе потому, что школы все чаще отговаривают детей от сдачи профильной математики. Для школ это риск ухудшить свои рейтинги: если ребенок сдает сложный предмет на средний балл, школа проваливается вниз»,— говорит гендиректор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. Кроме того, по ее словам, в школах не хватает необходимых преподавателей. При этом, как отмечает источник “Ъ” в крупной иностранной технологической компании, практически всем выпускникам инженерных программ не хватает практики на предприятиях и понимания, как в современных условиях будет выглядеть их работа. «Компании стремятся интегрировать их в рабочую среду заранее, но не могут охватить всех»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова