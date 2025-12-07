В Сургутском районе ХМАО загорелся многоквартирный дом

Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в поселке Солнечный в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Площадь пожара составляет около 600 кв. м.

Огонь распространился по всей площади здания. У дома обрушилась кровля. Информации о пострадавших и погибших нет. Возгорание тушат пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Всего задействованы 20 человек и 7 единиц техники.