Врачебные тайны хотят сделать явными

Компания «МедРокет» выступила с инициативой законодательно обязать медучреждения проверять подлинность дипломов врачей, а также «для защиты жизни и здоровья» открыть пациентам доступ к Федеральному регистру медработников. Минздрав считает эти меры избыточными. Ведомство указывает, что проверка образования проводится автоматически через существующие реестры и что открытого доступа к персональным данным врачей не требуется. В Госдуме инициативу также критикуют, а вот представители пациентского сообщества, напротив, поддерживают.

Компания «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») в петиции на сайте «Российской общественной инициативы» предложила обязать руководителей медорганизаций проверять у врачей подлинность документов об образовании. В законе «Об охране здоровья граждан» сегодня не закреплена обязанность администрации больниц и клиник проверять подлинность образования медицинских работников при их трудоустройстве. В результате руководители и главные врачи ограничиваются «формальной проверкой» предоставленных при приеме на работу документов, уверены авторы петиции.

За последние несколько лет на портале «ПроДокторов» было выявлено несколько десятков обладателей поддельных дипломов о медицинском образовании, рассказал “Ъ” руководитель «МедРокет» Сергей Федосов, причем эти специалисты вели активную медицинскую практику и принимали пациентов. В связи с этим компания и решила предложить изменить закон. «Это реально поможет сохранить жизни и здоровье пациентов»,— считает господин Федосов.

«ПроДокторов» — агрегатор с информацией о врачах и клиниках в России, созданный в 2011 году Дмитрием Апалько и Сергеем Федосовым. Сайт позволяет пациентам искать врачей, читать отзывы, узнавать расписание и записываться на прием, а врачам — получать обратную связь от пациентов, продвигать свои услуги и отслеживать свою репутацию. Страницы врачей заводят либо редакторы сайта, либо сами врачи или клиники. Портал содержит данные о более чем 800 тыс. врачей и 83 тыс. клиник.

Также в петиции содержится предложение открыть гражданам доступ к Федеральному регистру медицинских работников (ФРМР). Это одна из подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (создана в 2018 году).

Реестр содержит информацию обо всех медицинских работниках, включая личные данные, образование, трудоустройство, квалификацию и стаж работы.

Регистр сейчас доступен исключительно для Минздрава и руководителей учреждений, заполняющих данные о своих медиках. «Считаем важным открыть регистр для обычных пациентов, закрепив законодательно их право получать информацию об образовании медиков,— говорит господин Федосов.— Это могло бы стать дополнительной гарантией по защите прав пациентов на получение квалифицированной медицинской помощи».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жуков подтверждает, что медорганизации «действуют по принципу формальной проверки документов» соискателя работы, что «создает прямые риски для пациентов». Особое внимание следует уделять врачам с иностранным образованием, считает он, и предлагает ввести обязательную проверку их владения русским языком для качественной коммуникации с пациентами.

В Минздраве РФ считают достаточным существующий механизм проверки документов. Суть его такова. Если врач трудоустраивается впервые и впервые попадает в ФРМР, то информация о его образовании автоматически «подтягивается» из другого федерального регистра — документов об образовании (ФРДО; его курирует Рособрнадзор). У работодателя есть возможность проверить документы об образовании с помощью ФРДО, напоминают в Минздраве. Открытие доступа к ФРМР «неограниченному кругу лиц для общественного надзора» является «избыточным», уверены в министерстве.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов также скептически отнесся к инициативе. По его словам, это может парализовать деятельность кадровых служб медучреждений и вузов, а также значительно увеличить сроки приема на работу. «И почему проверка подлинности документов об образовании должна быть только для врачей и для медицинских работников? Если и вводить такую проверку, то для всех работодателей во всех сферах»,— заявил он “Ъ”. Идею предоставить пациентам доступ к ФРМР депутат и вовсе назвал «абсурдной», напомнив, что в системе содержатся личные данные медработников.

Наталья Костарнова