На Ямале изменят новую систему оплаты труда учителей после возмущения педагогов

Власти скорректируют новую систему оплаты труда учителей, которую планируется ввести во всех школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 1 сентября 2026 года, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на прямой линии. Глава региона признал, что планируемые изменения вызвали «большой резонанс» в сообществе педагогов. Господин Артюхов заверил, за восемь месяцев 2026 года власти смогут «подробно обсудить, договориться и принять необходимые изменения». «То, что они нужны, это очевидно»,— подчеркнул губернатор.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Ранее, в сентябре, пилотный проект по вводу новой системы оплаты труда запустили в школах Губкинского. В его рамках в учреждениях убрали надбавки за стаж, категорию и выслугу лет, ввели ученико-часы, коэффициент сложности предмета (колеблется от 1,03 (математика; физика и пр.) до 1 (ИЗО, музыка и др.)), в который добавили проверку тетрадей и подготовку к уроку.

Как пояснил Дмитрий Артюхов, власти приступили к изменениям в связи с ситуацией с оплатой труда на разных территориях, где она «отличатся между муниципалитетами в разы». «По некоторым пунктам в четыре раза от муниципалитета к муниципалитету, это необъяснимо, и в свое время формировалось стихийно. Начали пилот в Губкинском, специально общался с учителями, руководителями школ, они, разобравшись, спокойно относятся к изменениям. Хорошие учителя, которые год за годом показывают результаты, говорят, что новая система стимулирует главное — результат обучения»,— добавил губернатор.

Глава Ямала признал, что новая система оплаты труда нуждается в ряде корректировок. «Проверка тетрадей, квалификационные категории — их надо вернуть. Коллеги предполагали их заменить на нечто другое, что, по сути, будет равнозначно, но это вызвало такое непонимание, что смысла в этом нет. Надо оставить те наработки системы оплаты труда»,— подчеркнул он.

С этим господин Артюхов отметил, что большая часть изменений «будет внедрена, чтобы двигаться дальше». «Из года в год система оплаты труда и ее общий фонд только увеличивается. Вся эта тема не говорит об оптимизации, сокращении, нет, из года в год сумма на Ямале растет, в 2026 году денег на оплату труда будет больше, чем в 2025-м, и также будет в 2027-м. В Губкинском никто ничего не теряет, становится ясно, как можно наоборот улучшить некоторые показатели, и больших переживаний нет»,— заверил он.

Василий Алексеев, Салехард