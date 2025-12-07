Умер актер из «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников

Актер из сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников умер после инсульта. Мужчине было 45 лет. О смерти актера и ведущего сообщили в паблике во «ВКонтакте» об организации юмористических проектов «Стендап Мафия Пермь».

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче»,— отметили в публикации. 5 декабря жена господина Красильникова писала в паблике об отмене стендап-концертов актера из-за того, что он попал в реанимацию.

Прощание с Дмитрием Красильниковым пройдет 9 декабря в 15.00 (13.00 мск), сообщили в публикации. Там же отметили, что актера будут кремировать.

Дмитрий Красильников играл в командах КВН «Парма», «Добрянка», «Друзья», «МАГ». Сыграл роль Андрея, друга Вики, в «Реальных пацанах», участвовал в проекте канала ТНТ «Смех без правил», снимался в фильме «Папа напрокат». В Перми господин Красильников организовывал стендап-концерты и интеллектуальные игры.