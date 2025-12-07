«Лада» проиграла «Северстали» в матче КХЛ

В воскресенье, 7 декабря, на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Ладой» и «Северсталью». Гости из Череповца победили со счетом 3:2.

Андрей Алтыбармакян на 8-й минуте вывел «Ладу» вперед, но Михаил Ильин быстро восстановил равновесие. Во втором периоде Томаш Юрчо снова дал преимущество хозяевам, однако Адам Лишка сравнял счет на последней минуте. Он же в начале третьего периода забил второй гол, обеспечив «Северстали» победу.

Это поражение стало четвертым подряд для «Лады».

Андрей Сазонов