В Красноярске в гаражном боксе произошел взрыв

В Красноярске на улице Солнечная загорелся гаражный бокс, сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС. Пожар горит на площади 850 кв. м. По данным местного СМИ NGS24.RU, в Ленинском районе Красноярска прогремело два взрыва.

Сообщение о пожаре поступило в местное управление МЧС в 18:25 мск (22:25 по местному времени), передает ТАСС. Загорелись стеллажи, четыре грузовых автомобиля. Пострадавших нет. К 19:14 мск (23:14 по местному времени) пожар локализовали.

Причины пожара выясняются. В МЧС добавили, что на месте взрывались емкости с бензином. NGS24.RU сообщает, что взрывы были слышны близ школы №16 на улице 26 Бакинских Комиссаров. После чего пошел густой черный дым и начался пожар. По данным «Яндекс карт», в этом районе находятся несколько автосервисов.