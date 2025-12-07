Церковь Англии выпустила постеры с критикой антииммигрантских настроений

Церковь Англии выпустила серию постеров к Рождеству со слоганами «Христос всегда был в Рождестве» (Christ has always been in Christmas) и «Добро пожаловать чужакам и посторонним» (Outsiders welcome). Постеры развесили на остановках и в других общественных местах. Как пишут британские СМИ, это стало ответом на кампанию крайне правого активиста Стивена Яксли-Леннона, известного под псевдонимом Томми Робинсон.

Томми Робинсон в сентябре провел в Лондоне масштабный правый митинг с антииммигрантскими лозунгами, собравший более 100 тыс. человек. На выходные 13–14 декабря он запланировал рождественское мероприятие, призывая «вернуть Христа в христианство». Ранее Томми Робинсон и его сторонники также заявляли, что они защищают «Бога, веру, семью и родину», а на митинге несли плакаты с упоминанием Христа.

Представители Церкви Англии уже критиковали Томми Робинсона и других правых активистов за попытку присвоить христианство и ассоциировать его с национализмом и антииммигрантскими настроениями. «Мы должны сопротивляться и противодействовать захвату христианского языка и символов популистскими силами, которые хотят использовать веру в своих политических целях»,— заявил епископ Киркстолла Арун Арона, который занимается в церкви вопросами расовой справедливости. Он отметил, что в Рождество верующие в числе прочего вспоминают «бегство Святого семейства как беженцев», добавив, что нужно создать «систему предоставления убежища, в основе которой будут справедливость, сострадание и уважение к человеческому достоинству».

Яна Рождественская