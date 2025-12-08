КПРФ хочет улучшить ельцинскую Конституцию с помощью сталинской

Сталинская Конституция СССР может послужить базой для подготовки нового Основного закона России. К такому выводу пришли участники организованного КПРФ в Госдуме 5 декабря круглого стола, приуроченного к очередной годовщине принятия Конституции 1936 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

По убеждению первого зампреда комитета Думы по госстроительству Юрия Синельщикова, действующая Конституция «не отвечает элементарным требованиям, которые предъявляются к Основному закону государства, как по содержанию, так и по форме». К «неувязкам, неопределенностям и противоречиям» в документе, по оценке коммуниста, привела спешка как с его принятием в декабре 1993-го, так и с обновлением летом 2020-го.

В то же время Конституция 1936 года, напротив, отличается «последовательностью, системностью, определенностью и лаконичностью», уверен господин Синельщиков. Ее ключевыми принципами, отметил он, были социалистическая система хозяйствования и социалистическая же собственность на средства производства, планирование, юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина и, наконец, подлинное народовластие.

«Сейчас Конституция о народовластии тоже говорит, но между тем существует принцип разделения властей, который ведет к непонятной борьбе и возне между ветвями»,— посетовал Юрий Синельщиков. Заодно он напомнил, что в 1936-м советская Конституция считалась «самой демократичной в мире».

Принимая во внимание эти преимущества, текст «той самой» Конституции вполне может стать «добротной базой» для нового Основного закона «социалистического типа», допустили участники круглого стола. В него, по их мнению, должны попасть положения о советском устройстве государства, о принципах «дружбы и братской взаимопомощи» народов и о равноправии форм собственности, в том числе «частно-трудовой» и «индивидуально-семейной», «исключающих эксплуатацию человека человеком».

Хотя в 2023 году Дума отклонила проект закона КПРФ о Конституционном собрании, он «по-прежнему является базой для начала конституционной реформы», заключил Юрий Синельщиков. «На сегодня фракцией собран добротный материал к новой Конституции РФ»,— добавил он.

Григорий Лейба