«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ со счетом 3:1

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче КХЛ со счетом 3:1.

Голы за «Ак Барс» забили Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов и Кирилл Семенов. Казанцы прервали семиматчевую серию без голов в большинстве. Единственный гол «Нефтехимика» забил Андрей Белозеров в третьем периоде.

Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 48 очков и занимает второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 37 баллами находится на пятой строчке.

Влас Северин