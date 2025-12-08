Азиатские экономики привыкают к пошлинам

Экономики Азии в 2025 году демонстрировали более заметный рост, чем ожидали аналитики. Среди причин — стабильное расширение экспорта, а также активное привлечение инвестиций в технологии искусственного интеллекта. В 2026 году во многих странах региона рост ВВП может замедлиться, следует из аналитической записки ING Think,— тарифы США остаются для них чувствительными. При этом в части стран отложенные последствия пошлин в сочетании с системными проблемами могут обернуться замедлением роста внутреннего потребления и снижением доверия к экономике. Вместе с тем в числе азиатских стран есть и потенциальные бенефициары торговых войн, чьи ключевые экспортные товары выведены из-под действия высоких тарифов, а также те, кто готов рисковать, выступая посредником в торговле Китая с США.

Рост ВВП азиатских стран, за исключением Китая, составил в 2025 году 3,8% после 3,3% в 2024 году, следует из аналитической записки ING Think. Год назад ожидалось, что при позитивном сценарии рост экономики этого региона достигнет 3,4%, при этом часть экономистов и вовсе прогнозировала замедление роста ВВП — на фоне заявлений Дональда Трампа, который тогда только вернулся в Белый дом. Впрочем, многие угрозы президента США не реализовались, а общая неопределенность вопреки прогнозам стимулировала высокие темпы промпроизводства и отгрузок на внешние рынки.

Особенно активно в 2025 году росли поставки товаров, связанных с искусственным интеллектом (в том числе полупроводников и телеком-оборудования, а также систем для умного дома). Глобальная торговля в этой категории выросла более чем на 20% в годовом выражении, и две трети этого роста обеспечила именно Азия, в том числе Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Сингапур. Устойчивый рост демонстрировали и инвестиции в технологии искусственного интеллекта. Вложения же в другие сектора, по всей видимости, увеличивались заметно медленнее (статистика будет представлена уже в 2026 году). Эти тенденции, следует из прогнозов, будут актуальны и в следующем году.

В 2026 году рост ВВП стран Азии, за исключением Китая, замедлится до 3,4%, считают в ING Think. Более сдержанным может оказаться и увеличение экономики КНР: по прогнозам, она вырастет на 4,6% после роста на 5% в этом году. Среди главных причин — тарифные ограничения со стороны США. Как напоминают аналитики, большинство азиатских стран достигли торгового перемирия со Штатами, однако для многих из них пошлины остаются высокими (20% для Бангладеш, Вьетнама и Шри-Ланки, 19% — для Малайзии, Камбоджи и Таиланда). Отложенные эффекты тарифов в 2026 году будут сдерживать рост большинства азиатских экономик. Так, например, в преддверии введения пошлин государства закупались впрок, а поэтому пока бизнес в полной мере не прочувствовал все негативные последствия от удорожания промежуточных товаров. С учетом накопленных внутренних проблем стран (от высокой инфляции до проблем на рынке труда, в том числе из-за старения населения) тарифные ограничения могут сказаться на внутреннем спросе и общем доверии инвесторов к экономикам.

Впрочем, для части стран меняющиеся правила игры, напротив, создают новые возможности. Так, выиграть от нынешнего тарифного режима США могут Индия и Индонезия, как крупнейшие экспортеры сельхозпродукции в регионе (напомним, для большинства товаров АПК американские пошлины снижены, для части — свернуты). Кроме того, в числе бенефициаров окажется Вьетнам, куда ради снижения уровня пошлин переносят свои производства китайские компании.

Новые возможности торговая война открыла для Индонезии и Сингапура, которые, по данным Financial Times, используются бизнесом КНР для обхода высоких тарифов (китайские товары маскируются под местную продукцию). Впрочем, такого рода посредничество сопряжено с высокими рисками и в этом смысле воспринимается пока как возможность поддержать экономический рост лишь на короткой дистанции.

