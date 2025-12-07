8 декабря в Татарстане ожидаются мокрый снег, гололедица и -11 градусов

В понедельник, 8 декабря, на территории Татарстана ночью и утром пройдут мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха в течение суток составит от -11 до -3 градусов. На дорогах ожидается образование гололедицы, местами сильной.

В Казани ночью ожидается мокрый снег, переходящий в снег, температура составит от -9 до -7 градусов. Днем в городе осадков не прогнозируется, максимальная температура достигнет от -7 до -5 градусов. На дорогах также ожидается образование гололедицы.

Влас Северин