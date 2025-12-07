Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова

Налоговая закрыла одну из компаний певца Филиппа Киркорова ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на юридические документы. Счета фирмы заблокированы.

ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» предоставляло услуги «в области исполнительских искусств». По данным агентства, оно было зарегистрировано в августе 2019 года. В июне налоговая решила исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ. В сентябре его исключили из реестра из-за «наличия недостоверных сведений» о нем.

У компании также остались заблокированы банковские счета, отмечает агентство. Их заблокировали из-за того, что фирма не предоставила налоговую декларацию в налоговый орган в течение 20 дней от необходимого срока. Из-за долгов против компании возбуждено три исполнительных производства: два по «иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» и еще одно по взысканию госпошлины. Общая сумма, которую хотят взыскать с компании, — 68,2 тыс. руб.

С 2021 года ФНС также приостанавливает операции по счетам другой компании господина Киркорова — «Филл фо ю». Она занимается продажей одежды. Последний раз это было в августе из-за непредоставления налоговой декларации в необходимый срок.