На содержание дорог и остановок Канаша в 2026 году направят 52,7 млн рублей
На содержание автомобильных дорог, проездов, а также обустройство остановок общественного транспорта в Канаше в 2026 году выделили 52,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
На содержание дорог и остановок Канаша в 2026 году направят 52,7 млн рублей
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит обслуживать все дорожные элементы, остановки общественного транспорта и прилегающие территории. Работы должны выполняться ежедневно в течение всего года — с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Заказчиком выступает администрация Канашского муниципального округа.