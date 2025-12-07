На содержание автомобильных дорог, проездов, а также обустройство остановок общественного транспорта в Канаше в 2026 году выделили 52,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На содержание дорог и остановок Канаша в 2026 году направят 52,7 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит обслуживать все дорожные элементы, остановки общественного транспорта и прилегающие территории. Работы должны выполняться ежедневно в течение всего года — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает администрация Канашского муниципального округа.

Влас Северин