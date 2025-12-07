Из-за непогоды в пермском аэропорту задерживаются рейсы

Как сообщает пресс-служба аэропорта Большое Савино, сегодня на запасной аэродром в Екатеринбург отправился борт авиакомпании «Россия». Согласно онлайн-табло, рейс выполнялся по маршруту Шарм-Эль-Шейх — Пермь. Он прибыл в краевую столицу в 20:04 вместо запланированных 17:30.

Также днем был задержан вылет в Москву на полтора часа. Борт авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в столицу в 14:53. «Сейчас службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов» — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее метеорологии сообщали о начале снегопадов на территории Прикамья. Ожидается, что по итогам текущего дня снежный слой может достигнуть 8-10 см.