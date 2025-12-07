В Ярославской области стартовал конкурс по новогоднему оформлению зданий

В Ярославской области начался прием заявок на ежегодный конкурс зимнего оформления фасадов зданий. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Участвовать могут граждане, предприниматели и юридические лица. Заявки принимаются до 19 декабря через онлайн-форму. Конкурс включает четыре номинации: заведения общественного питания, магазины и торговые центры, жилые дома и другие здания. Оцениваться будут целостные художественные решения, включая витрины, входные группы и прилегающую территорию.

«Каждый участник вносит свой вклад в создание новогоднего настроения, и мы поощрим денежными призами авторов самых оригинальных решений»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Конкурс охватывает все муниципальные образования области. Участников будут оценивать в трех категориях: Ярославль и Рыбинск; Угличский, Ростовский и другие округа; Большесельский, Борисоглебский и другие округа. Оценка будет проходить с 22 декабря по 28 февраля, а итоги подведут в марте. Авторы лучших работ получат денежные призы: 500 тыс. руб. за первое место, 300 тыс. — за второе и 100 тыс. — за третье.

«Когда преображаются и города, и сельские территории, это объединяет весь наш большой регион общим праздничным настроением»,— сказал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов.

Антон Голицын