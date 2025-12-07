Мерц: Германия не станет в обозримом будущем признавать Палестину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не планирует признавать Палестину в ближайшем будущем. По его словам, ситуация в секторе Газа остается неопределенной, и сейчас важно сосредоточиться на реализации второй фазы мирного процесса и полном разоружении палестинского движения ХАМАС.

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Господин Мерц заявил, что палестинская администрация, по его мнению, готова к проведению реформ, однако государственность Палестины пока не имеет необходимых предпосылок для полной самостоятельности.

«Потому что у этого государства — в кавычках — до сих пор отсутствуют все предпосылки для того, чтобы вообще быть самостоятельным государством. Еще раз: чем закончится такой процесс, не знает никто из нас»,— сказал канцлер ФРГ журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о скором переходе ко второй части мирного плана, разработанного президентом США Дональдом Трампом по сектору Газа. Второй этап включает вывод основной части израильского контингента из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. По задумке США, ее возглавит «Совет мира», в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.